التعادل يحسم ودية توتنهام ونيوكاسل



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق نيوكاسل وديًا بهدف لمثله مع نظيره توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد خلال جولتهما في كوريا الجنوبية تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

وتقدم فريق توتنهام مبكرًا بهدف بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه برينان جونسون ثم تعادل هارفي بارنيس لفريق نيوكاسل بالدقيقة 38.

وكان فريق توتنهام قد فاز في مباراته الودية الماضية بهدف نظيف على نظيره أرسنال، فيما خسر نيوكاسل في المباراة الماضية له بهدف على يد نظيره كي ليج ستارز الكوري الجنوبي.

يذكر أن فريق توتنهام قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، فيما احتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

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