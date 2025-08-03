مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

التعادل يحسم ودية توتنهام ونيوكاسل

04:36 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نيو كاسل (4)
  • عرض 6 صورة
    نيو كاسل (5)
  • عرض 6 صورة
    نيو كاسل (6)
  • عرض 6 صورة
    نيو كاسل (3)
  • عرض 6 صورة
    نيو كاسل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق نيوكاسل وديًا بهدف لمثله مع نظيره توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد خلال جولتهما في كوريا الجنوبية تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

وتقدم فريق توتنهام مبكرًا بهدف بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه برينان جونسون ثم تعادل هارفي بارنيس لفريق نيوكاسل بالدقيقة 38.

وكان فريق توتنهام قد فاز في مباراته الودية الماضية بهدف نظيف على نظيره أرسنال، فيما خسر نيوكاسل في المباراة الماضية له بهدف على يد نظيره كي ليج ستارز الكوري الجنوبي.

يذكر أن فريق توتنهام قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، فيما احتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"مفاجأة سارة للجماهير".. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول انفصال الأهلي وكولر

"رفض طلب الزمالك فرحل".. إيجاريا يقترب من الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيوكاسل توتنهام الدوري الإنجليزي توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: مصر ستبقى دوما بوابة لدخول المساعدات وليس لتهجير الفلسطينيين
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق