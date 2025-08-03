جوارديولا يواجه أزمة شخصية مع زوجته قبل انطلاق الموسم الجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، يواجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا تطورات مثيرة في حياته الشخصية مع زوجته كريستينا بعد تدهور العلاقة بينهما مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جوارديولا وزوجته اتفقا على الطلاق بشكل علني، بعدما كانا يأملان في إنهاء العلاقة بشكل ودي وبعيدًا عن الأضواء، إلا أن الأمور تسارعت مؤخرًا، وبات الإعلان عن الطلاق متوقعًا خلال الشهر المقبل، في ظل تدهور العلاقة بينهما.

وأشارت "ذا صن" إلى أن كريستينا لم تتمكن من التأقلم مع الحياة في مدينة مانشستر، ما دفعها للعودة إلى إسبانيا قبل خمس سنوات، وأنها قررت طلب الطلاق بعد أسابيع قليلة من تجديد جوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي في ديسمبر الماضي، وهو ما وُصف بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وكان جوارديولا قد أعلن مؤخرًا أنه لن يمدد عقده مع مانشستر سيتي بعد نهايته في صيف 2027، مؤكداً أنه سيخلد لفترة راحة غير محددة من أجل التركيز على حياته الشخصية.