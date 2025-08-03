كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور مفاجيء في مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد أيام قليلة من رحيله عن الأهلي لصفوف نادي كولومبوس الأمريكي.

موقع Sport24.az التركي ذكر عبر تقرير له اليوم الأحد أن نادي طرابزون سبور في بلاده قد تقدم بعرض رسمي لنادي كولومبوس الأمريكي للتعاقد مع وسام أبو علي.

العرض الذي تقدم به النادي التركي، بحسب التقرير ذاته، يتضمن استعارة المهاجم الفلسطيني الدولي لمدة موسم.

وأوضح التقرير أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا يرغب في التواجد بالدوري التركي بالموسم المقبل.

وهو الموقف المفاجيء من اللاعب الذي ضغط على مسؤولي الأهلي للموافقة على رحيله لصفوف نادي كولومبوس الأمريكي.

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