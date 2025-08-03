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علي معلول يسجل هدفه الأول مع الصفاقسي في أولى مبارياته

07:51 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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القاهرة - مصراوي

سجل علي معلول هدفه الأول مع نادي الصفاقسي التونسي، في شباك نادي المستقبل الرياضي، وذلك من ركلة جزاء، في أول مباراة له بعد عودته إلى صفوف الفريق.

وحقق الصفاقسي الفوز على المستقبل الرياضي بنتيجة 1-0، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت.

وكان علي معلول قد رحل عن النادي الأهلي المصري عقب نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات، عاد بعدها إلى ناديه السابق الصفاقسي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن معلول خاض مع الأهلي 292 مباراة، سجل خلالها 51 هدفا، وقدم 85 تمريرة حاسمة.

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