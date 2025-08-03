كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الصفاقسي التونسي أمس السبت الموافق 2 أغسطس الجاري، عودة الظهير الأيسر علي معلول للفريق، بعد نهاية رحلته مع النادي الأهلي.

وانضم صاحب الـ 35 عاما إلى فريق الصفاقسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي، بعقد لمدة 3 سنوات، بداية من فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف النجم التونسي في التعريف الخاص عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كلمة لاعب في الصفاقسي بجانب تغيير صورة الملف الشخصي إلى صورته وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

وعلى الرغم من عودة معلول إلى فريق الصفاقسي التونسي، إلا أنه لم يقم بحذف اسم الأهلي من حسابه الشخصي، حيث كتب في التعريف الخاص به "لاعب سابق بالنادي الأهلي".

وكان معلول رحل عن النادي الأهلي، في يونيو الماضي بعد نهاية تعاقده مع الفريق، لتنتهي رحلة الظهير الأيسر التونسي مع المارد الأحمر بعد ما يقرب من 9 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

ويذكر أن معلول بدأ مشواره في كرة القدم من صفوف الصفاقسي التونسي، الذي لعب في الفريق الأول بصفوفه خلال الفترة من 2008 حتى 2016، قبل الانتقال إلى الأهلي.

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