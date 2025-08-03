"التجربة العربية الأولى".. 3 تحديات لكوكا ومصطفى محمد بالدوري السعودي

انضم المهاجم أحمد حسن "كوكا" بعد انتقاله لصفوف الاتفاق إلى جانب المدافع أحمد حجازي لاعب نيوم كثنائي مصري سيظهر ضمن منافسات الموسم المقبل 2025/26 من الدوري السعودي.

وينتظر أن ينضم لهما المهاجم مصطفى محمد قادمًا من نانت الفرنسي إلى صفوف نيوم الذي سيظهر لأول مرة بالدوري السعودي للمحترفين، حسبما أورد موقع " foot-africa"، لمزيد من التفاصيل عن قيمة الصفقة وراتب اللاعب.. اضغط هنا

وينتظر كوكا ومصطفى محمد حال إتمام انتقاله عدة تحديات نستعرض ثلاثة منها:

1) التجربة العربية الأولى

لم يسبق للثنائي كوكا ومصطفى محمد رغم مسيرتهما الاحترافية خارج مصر الانضمام لأي دوري عربي إذ تواجدا بالدوريات الأوروبية المختلفة وهو ما سيضع عليهما حملًا بضرورة التعود على الأجواء.

مصطفى محمد رحلّ عن الزمالك لصفوف جالاتا سراي التركي ومنه لنانت الفرنسي، بينما كوكا رحل عن الأهل لصفوف ريو أفي البرتغالي قبل أن يخوض تجارب مختلفة بالدوري البرتغالي، اليوناني والتركي ثم الدوري الفرنسي من بوابة لوهافر بالموسم الماضي.

2) الظهور بشكل مميز

سيكون التحدي أمام الثنائي هو محاولة الظهور بشكل مميز رغم تواجدهما مع فرق ليست بالكبيرة بالدوري السعودي وستكون مواجهتهما أمام خصوم أقوى لذا سيكون على مصطفى محمد وكوكا بذل الكثير من الجهد للظهور بصورة مميزة على المستوى التهديفي وعدم تكرار تجربة محمد شريف مع نادي الخليج.

3) تحمل الضغط

الدوري السعودي محط أنظار الكثير من البلدان العربية ومن بينهن مصر ومن ثمّ ستكون المتابعة للمباريات بصورة أكبر ما قد يضغط ضغطًا جماهيريًا على الثنائي بخلاف الضغط الذي سيكون متواجدًا مع أنديتهما لذا سيكون عليهما التركيز وتحمل الأمر حال حدوثه.