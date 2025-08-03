بسبب لقاء جنسي.. لاعب ريال مدريد يواجه عقوبة السجن لمدة عامين

طالبت النيابة العامة في إسبانيا، الجمعة، بفرض عقوبة السجن لمدة عامين ونصف على مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو، بسبب مشاركته شريط فيديو جنسيا يتعلق بقاصر.

ويواجه ثلاثة لاعبين سابقين في فريق ريال مدريد للشباب تهمًا محتملة في القضية نفسها، حيث تتمحور القضية حول تصوير لقاء جنسي، يُزعم أنه دون موافقة، في منطقة خاصة بنادي شاطئي في جزر الكناري في يونيو 2023، بالإضافة إلى توزيع الفيديو المزعوم، أيضًا دون موافقة. (المعلومات وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك").

وقعت الأحداث قيد التحقيق في بورتوريكو، وهي بلدة تقع في جزيرة جران كناريا الإسبانية، في 15 يونيو 2023، حيث كان خمسة لاعبين من أكاديمية الشباب في مدريد في إجازة.

وهناك، في منتجع أمادوريس بيتش كلوب الساحلي، حدث لقاء جنسي بين ثلاثة من اللاعبين وفتاتين، إحداهما تبلغ من العمر 18 عامًا، والأخرى أقل من 16 عامًا.

وتركز القضية على التسجيل المزعوم ومشاركة مقطع فيديو لهذا اللقاء الجنسي الذي تم تصويره على الهاتف المحمول لأحد اللاعبين، دون موافقة كما يُزعم.

كيف ظهرت الإتهامات؟

تم تقديم شكوى من قبل الفتاة الأصغر سنا، برفقة والدتها، إلى مكاتب الحرس المدني في مدينة سانتا ماريا دي جويا، القريبة من لاس بالماس في شمال جران كناريا، في يوم 6 سبتمبر 2023.

وتقدمت الضحية المزعومة الثانية أيضًا بشكوى في وقت لاحق، وبحسب شهادتهن التي تسربت في وسائل الإعلام الإسبانية ذلك العام، فإن الفتيات عندما علمن بأنه تم تصويرهن، طلبن في اليوم نفسه من اللاعبين المعنيين حذف اللقطات.

وفي 15 سبتمبر 2023، وصل عدد من ضباط الحرس المدني إلى مراكز تدريب مدريد، بملابس مدنية، وهناك، طلبوا من مدير أكاديمية الشباب، مانويل فرنانديز، مرافقتهم إلى غرف تبديل الملابس.

وأُلقي القبض على ثلاثة لاعبين، فيران رويز، وخوان رودريجيز، وأندريس جارسيا، بينما استُجوب أسينسيو في البداية كشاهد، وخلال الاستماع إلى أقواله، تحول من شاهد إلى مشتبه به.

يواجه رويز ورودريجيز وجارسيا تهمًا تتعلق بتسجيل وتوزيع فيديوهات تتضمن محتوى جنسيًا لقاصر وامرأة أخرى، ويواجه أسينسيو تهمتين: توزيع الفيديو دون موافقة، ومشاركة شريط جنسي لقاصر.

وفي يوم الجمعة الماضي، طالبت النيابة العامة الإسبانية بسجن أسينسيو عامين ونصف، كما طالبت بسجن اللاعبين الثلاثة الآخرين.

ويُزعم أن أسينسيو، الذي لم يكن حاضرًا وقت الحادثة، طلب هذه المقاطع وعرضها على صديق آخر، وهذا يُشكل جريمتين مُخالفتين للخصوصية، وفقًا للمادة 77 من القانون الجنائي الإسباني.

وانضم أسينسيو إلى أكاديمية ريال مدريد عام ٢٠١٧ قادمًا من لاس بالماس، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بموسم 2024/25.