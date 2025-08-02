كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق الصفاقسي التونسي بشكل رسمي، تعاقده مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل صاحب الـ 35 عاما إلى فريق الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي ورحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الصفاقسي التونسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للإعلان عن عودة معلول إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهرت أهرامات الجيزة في فيديو تقديم النجم التونسي مع فريق الصفاقسي، في إِشارة إلى الفترة التي قضاها اللاعب في مصر، رفقة الأهلي والتي استمرت 9 سنوات.

كما استعان الصفاقسي، بصوت أم كلثوم في أغنية "كان لك معايا أجمل حكاية"، حيث أن معلول يعد أحد أبناء فريق الصفاقسي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في عام 2016.

وأظهر الفريق التونسي في تقديمه لمعلول، أن صاحب الـ 35 عاما سيرتدي القميص رقم 10 في الفريق، بالإضافة إلى أنه سيحمل شارة القيادة أيضًا.

ويذكر أن على معلول قد بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة قطاع الناشئين الصفاقسي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008 واستمر مع الفريق الأول حتى 2016، ثم انتقل إلى النادي الأهلي.

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