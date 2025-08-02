"ظالم".. رئيس الاتحاد البرتغالي يعلق على غياب رونالدو عن جنازة جوتا

كتب - محمد القرش:

دافع بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن كريستيانو رونالدو بعد أن تعرض لانتقادات شديدة لعدم حضوره جنازة ديوجو جوتا.

وأصيب عالم كرة القدم بالصدمة قبل شهر عندما انتشرت أنباء عن وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في شمال إسبانيا.

وقعت الحادثة المأساوية بعد 11 يوما فقط من زواج جوتا من حبيبته روت كاردوسو.

ولم يحضر كريستيانو رونالدو جنازة صديقه في المنتخب الوطني، مما أثار الجدل ولاقى استنكار كبير من الجمهور على فعلته.

وقال بيدرو بروينسا: "من الظلم الشديد أن يتعرض لكل تلك الانتقادات، فمنذ البداية، كان القائد معنا وكان أحد الأشخاص الأكثر ارتباطًا بعائلة جوتا".

وأضاف: "ما قيل عن قائدنا ظالم، كريستيانو رونالدو كان من أكثر من تأثر بهذا الحادث، خاصةً لأنه كان زميلًا حقيقيًا لجوتا".

لم يلعب جوتا ورونالدو معًا على مستوى الأندية، لكنهما كانا زملاء في المنتخب البرتغالي، حيث شاركا معًا في فوز البرتغال لدوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025 ولعبا معًا 32 لقاء.

وبعد وفاة جوتا وشقيقه أندريه، كتب رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا غير منطقي. كنا معًا للتو في المنتخب الوطني، وتزوجتَ للتو".