"أمةٌ فخورةٌ بكرة القدم".. إنفانتينو يلتقي بأشرف صبحي ويشيد بمصر

كتب - محمد القرش:

التقى جياني جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في العلمين.

وعبر إنفانتينو عن سعادته بقضاء أجازته الصيفية في مصر، موضحا بأنها أمةٌ فخورةٌ بكرة القدم.

ونشر جياني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صور من الاجتماع، وكتب: "تشرفتُ بالاتصال برئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ولقاء صديقي العزيز، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى جانب عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في العلمين، على الساحل الشمالي لمصر، إحدى جواهر البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح: "نعمل معًا بشكل وثيق لدعم تطوير كرة القدم في مصر، بلدٌ يتجذر فيه شغفنا بلعبتنا الجميلة. يكفي أن تنظر إلى الدعم الهائل الذي حظيت به أندية مثل الأهلي، وخاصةً من جماهيره خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، لتدرك مدى أهمية كرة القدم هنا".

واختتم: مصر أمةٌ فخورةٌ بكرة القدم، ويسعدني دائمًا أن ألمس هذه الطاقة والالتزام بشكل مباشر".