أتمنى العدالة.. لاعب برشلونة يعلق على صراع الكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

طالب البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، المسؤولين عن اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025، بالالتزام بالشفافية.

ويعتبر رافينيا من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025، بعدما ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "الكرة الذهبية؟ أريد فقط أن تكون الجائزة عادلة، هذا كل شيء، سأحاول أن أكون أفضل من العام الماضي، الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة مع هذا النادي هو أحد أكبر أحلامي".

وأضاف: "سأحاول البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، ولكن عندما أشعر أنني لا أساهم بما يكفي، سأكون أول من يغادر".