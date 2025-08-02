"رامي ربيعة لم يشارك".. العين يفوز على إلتشي وديًا

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق العين الإماراتي على نظيره إلتشي الإسباني اليوم السبت، في المباراة الودية تمهيداً للموسم المقبل.

وشهد تشكيل نادي العين غياب رامي ربيعة المدافع المصري عن الظهور بشكل أساسي.

وتفوق نادي العين على نظيره إلتشي بنتيجة (4-3)، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، استعدادًا لقادم المنافسات.

وافتتح نادي إلتشي التسجيل في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، قبل أن يدرك سفيان رحيمي التعادل بالدقيقة 11.

وتمكن نادي العين من التقدم في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق أديس، عقب تمريرة بينية من رافا، لينهي الفريق الإماراتي النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وأدرك إلتشي التعادل في الدقيقة 49 من زمن المباراة، قبل أن يعود النادي الإٍسباني للتقدم في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ونجح لابا كودجو في تعديل النتيجة بعد دقيقة واحدة لصالح العين ثم أضاف ساركي الهدف الرابع للعين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.