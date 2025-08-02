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إيقاف حارس ميسي الشخصي للمرة الثانية على التوالي لهذا السبب

02:31 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 8 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
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كتبت-هند عواد:

تعرض حارس مرمى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، للإيقاف الثاني على التوالي، بسبب سلوكه بعد مباراة الفريق ضد أطلس المكسيكي ببطولة كأس الدوريات، ووصف بـ"غير لائق".

وقال اللجنة التأديبية لبطولة كأس الدوريات، في بيان رسمي: "بعد مباراة إنتر ميامي ضد نادي أطلس في 30 يوليو، قام أحد أعضاء وفد إنتر ميامي بسلوك غير لائق عبر دخوله إلى مناطق محظورة، من دون حيازة بطاقة اعتماد رسمية للحدث".

وذكرت شبكة " ESPN"، أن الشخص المعني في بيان اللجنة التأديبية، هو ياسين شيوكو حارس ميسي الشخصي، إذ أنه دخل أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء، بسبب مشادة نشبت كلامية بين لاعبي الفريقين، وتدخل ياسين لإبعاد اللاعبين عن ميسي.

جدير بالذكر أن هذا الإيقاف الثاني لحارس ميسي الشخصي في الموسم، بعدما منع من الوقوف على الخط أثناء مباريات إنتر ميامي.

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ياسين حارس ميسي حارس ميسي الشخصي إيقاف حارس ميسي الشخصي
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