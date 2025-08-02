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يوفنتوس يتعادل وديًا مع ريجيانا

02:26 م السبت 02 أغسطس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق يوفنتوس بهدفين لمثلهما خلال المباراة الودية التي جمعته اليوم السبت بنظيره ريجيانا ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في إيطاليا ـ ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

البداية جاءت مباغتة من لاعب ريجيانا، ناتان جيرما بعد مرور 22 دقيقة قبل أن يتعادل فرانسيسكو كونسيساو بالدقيقة التالية ليوفنتوس لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وتقدم يوفنتوس مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 47 قبل أن يتعادل سيدريك جوندا بهدف لنادي ريجيانا بالدقيقة 72.

وكان يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الرابع برصيد 70 نقطة فيما توّج نابولي باللقب.

ويستعد فريق يوفنتوس للمشاركة بدور المجموعات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس يوفنتوس ضد ريجيانا الدوري الإيطالي
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