كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي جالاتا سراي التركي إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين قادمًا من نابولي الإيطالي بعد منافسة مع نادي الهلال السعودي.

وظهر أوسيمين بمقطع الفيديو التقديمي الذي نشرته حسابات النادي التركي اليوم السبت وهو بباخرة فاخرة أضاءتها النيران وفي الخلفية صوت يتحدث:"أحيانًا تناديك مدينة بأكملها، لا تعرف حتى أين هي، لكنك تشعر بها، لا يمكنك تجاهل ندائها؛ لأنك في أعماقك كنت دائمًا تنتمي إليها، القناع لا يحمي فقط، بل يروي أحيانًا قصة شخصية أو ميلاد أسطورة وربما روح مدينة".

وأتم المتحدث:"حان الوقت ليتألق هذا القناع بشكل مختلف باللونين الأصفر والأحمر، تمامًا حيث ينتمي، في مياه البوسفور المتلألئة، بنور إرث جالاتا سراي العريق، إرث كُتب بالتاريخ ونما بالإيمان، لا يمثل هذا القناع مجرد نقلة، بل يروي قصة، وتستمر هذه الحكاية التي عمرها قرن من الزمان في الكتابة معك، في قلب قارتين، على دربك، يسير عليه أولئك الذين يقولون، فقط جالاتا سراي".

أوسيمين صاحب الـ 26 عاماً كان قد خاض الموسم الماضي بقميص جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي إذ شارك بقميص الفريق التركي بـ 41 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 8 لزملائه خلال 3236 دقيقة لعب.

وكان جالاتا سراي قد توّد بلقب الموسم الماضي من الدوري التركي بعدما جمع 95 نقطة بفارق 9 نقاط عن فنربخشة الوصيف.

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