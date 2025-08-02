مهدد بالحبس.. القصة الكاملة لاتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب خلال889 يوما

كتبت-هند عواد:

وسط عطلة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، رفقة زميله السابق كيليان مبابي، بعد عام حافل بالألقاب، تلوح عاصفة قانونية، بعدما طلب المدعي العام في نانتير إحالة المغربي إلى المحاكمة، بتهمة الاغتصاب.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، طعن أشرف حكيمي في هذه التهمة الموجهة، ليصبح الأمر بين القاضي للفصل في الأمر، إذ يواجه اللاعب عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما.

متى بدأت أزمة أشرف حكيمي؟

تعود هذه القضية إلى يوم 25 فبراير 2023، عندما روت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، أنها تعرفت على لاعب كرة قدم شهير عبر رسائل "إنستجرام"، وبعد شهر من التواصل الافتراضي، توجهت إلى منزله، مساء يوم جمعة في بولون-بيلانكور (أو دو سين) للقاء أول، على متن سيارة أوبر طلبها اللاعب، وفور وصولها، ساءت الأمور.

وذكر التقرير، أن أشرف حكيمي قبل القناة متجاهلا موافقتها، واستمر في تحرشه بها حتى اغتصابها، رغم اعتراضها وعدم موافقتها، وقامت الفتاة بدفع المغربي وغادرت المكان، وقامت بإرسال رسالة نصية إلى صديقة تطلب منها الحضور لاصطحابها.

في اليوم نفسه، أبلغت الشابة مركز شرطة في منطقة باريس عن تعرضها للاغتصاب، دون تقديم شكوى رسمية، ثم زودت الشرطة، التي كانت تخضع للتحقيق الأولي من قبل مكتب المدعي العام في نانتير، برسائل بعثتها إلى أصدقائها تشهد على حالتها المؤلمة بعد الحادثة.

وفي 3 مارس 2023، اتُهم أشرف حكيمي بـ"الاغتصاب" من قبل قاضي تحقيق، ووُضع تحت المراقبة القضائية، بعد احتجازه لدى الشرطة وفتح النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا، وخلال هذه الجلسات، أنكر المغربي أي اعتداء أو اغتصاب.

وفي 8 ديسمبر 2023، واجه اللاعب متهمته لأول مرة في مكتب قاضي التحقيق، وأتاح ذلك للشابة فرصة تكرار اتهاماتها، واللاعب نفاها.

وفي مقابلة في يناير 2025، قال أشرف حكيمي: "الحقيقة هي أنه عندما تنجح وتسير الأمور على ما يرام، تصبح هدفًا سهلًا لبعض الأشخاص، وهذا علمني أنه لا يمكنك الوثوق بالكثير من حولك، أرادوا ابتزازي، ولهذا السبب تقدمنا بشكوى، والأمور تسير على ما يرام. لقد تعامل القضاء مع الأمر بشكل جيد"، بينما تحدث محاميه عن "محاولة ابتزاز".