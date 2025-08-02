محمد النني ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري بالموسم الماضي 2024/25 بتصويت الجمهور.

وشهدت القائمة المختصرة التي تم إعلانها اليوم السبت تواجد المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني.

وتنافس على الجائزة مع النني كلا من البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة و مواطنه فابيو ليما لاعب الوصل والثنائي يمتلك الجنسية الإماراتية كذلك.

النني صاحب الـ 33 عاماً انضم لصفوف الجزيرة قادمًا من أرسنال خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.

وخاض اللاعب بقميص الجزيرة 33 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

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