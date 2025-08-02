محمد النني ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري بالموسم الماضي 2024/25 بتصويت الجمهور.
وشهدت القائمة المختصرة التي تم إعلانها اليوم السبت تواجد المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني.
وتنافس على الجائزة مع النني كلا من البرازيلي لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة و مواطنه فابيو ليما لاعب الوصل والثنائي يمتلك الجنسية الإماراتية كذلك.
النني صاحب الـ 33 عاماً انضم لصفوف الجزيرة قادمًا من أرسنال خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.
وخاض اللاعب بقميص الجزيرة 33 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3.
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📸| التحدي الأقوى.. 3 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور في #حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية 🎖️ لموسم 2024-2025— دوري أدنوك للمحترفين (@UAEProLeague) August 2, 2025
🤔 من تتوقعون الفائز❓ pic.twitter.com/Zv6AY4qnHh
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