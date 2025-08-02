القبض على بطلة العالم في السباق بسبب الاعتداء على صديقها.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

ألقي القبض على العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 متر، بسبب اتهامها بالاعتداء على صديقها في مطار سياتل تاكوما الدولي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، وجهت إلى ريتشاردسون تهمة العنف الأسري من الدرجة الرابعة، يوم الأحد الماضي، قبل أن تشارك بعد 5 أيام في الجولة الافتتاحية لسباق 100 متر سيدات، ضمن بطولة ألعاب القوى الأمريكية، كما أنها حسمت تأهلها إلى بطولة العالم المقامة في سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى في بيان :" الاتحاد على علم بالتقارير ولن يعلق على هذا الأمر".

وذكر تقرير الشرطة أن أحد الضباط في المطار تم إبلاغه من قبل مشرف في إدارة أمن النقل بحدوث شجار بين ريتشاردسون وصديقها العداء كريستيان كولمان.



وقام الضابط بمراجعة الكاميرا، ولاحظ أن ريتشاردسون مدت ذراعها اليسرى وأمسكت بحقيبة ظهر كولمان وجذبتها بعيدا، ثم بدت وكأنها تعترض طريق كولمان بينما كان يحاول تجاوزها، قبل أن يتم دفعه باتجاه الحائط.

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