الظهور الأول لكوكا بقميص نادي الاتفاق (صورة)

انتظم المهاجم الدولي أحمد حسن "كوكا" مساء يوم أمس الجمعة بالحصة التدريبية لفريق الاتفاق السعودي بمعسكره في دولة البرتغال.

ويعد الظهور بتدريبات الاتفاق هو الأول للاعب المصري صاحب الـ32 عاماً بعدما انضم للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادي لوهافر الفرنسي قد أعلن مؤخرًا رحيل مهاجمه المصري كوكا بعدما انضم لصفوفه خلال الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي قادمًا من نادي ريو أفي البرتغالي.

الانضمام لصفوف الاتفاق هو التجربة الأولى بالمنطقة العربية للمهاجم الذي غادر فريق الشباب بالنادي الأهلي لنظيره في ريو أفي البرتغالي بموسم 11/12.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا الموسم الماضي بـ 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 1199 دقيقة لعب.

وكان نادي الاتفاق قد أنهى الموسم الماضي 2024/25 من الدوري السعودي في المركز السابع برصيد 50 نقطة جمعها من 34 مباراة.

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