أبرز الراحلين عن الدوري الإنجليزي بالانتقالات الصيفية لموسم 2025/26

كتب ـ محمد الميموني:

رحل الكثير من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلال ميركاتو الصيفي الجاري، من ضمنهم نجوم بارزين غادروا فرقًا كبيرة، وآخرين رحلوا للانضمام إلى أندية كبرى خارج إنجلترا.

وانضم نجم منتخب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى قائمة الراحلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بعد إعلانه مغادرة فريقه توتنهام هوتسبر.

وأعلن سون هيونج، الرحيل عن صفوف توتنهام، هذا الصيف، بعد قضاء 10 سنوات مع النادي الإنجليزي.

ونعرض لكم خلال السطور التالية الراحلين عن صفوف الدوري الإنجليزي بالانتقالات الصيفية لموسم 2025/26

ـ كيفن دي بروين: من مانشستر سيتي إلى (نابولي).

ـ سون هيونج مين: مغادرة توتنهام

ـ لويس دياز: من ليفربول إلى (بايرن ميونخ).

ـ ترينت ألكسندر أرنولد: من ليفربول إلى (ريال مدريد).

ـ جواو فيليكس: من تشيلسي إلى (النصر السعودي).

ـ دين هويسين: من بورنموث إلى (ريال مدريد).

ـ بيرفس إستوبينان: من برايتون إلى (ميلان).

ـ إيفان فيرجسون: من برايتون إلى (روما).

ـ جاريل كوانساه: من ليفربول إلى (باير ليفركوزن).

ـ لويد كيلي: من نيوكاسل إلى (يوفنتوس).