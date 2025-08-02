كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مهدت الحسابات الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي عبر منصات التواصل الاجتماعي لصفقة التعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول عبر مقطع فيديو نشرته صباح اليوم السبت عبر حساباتها الرسمية مدته 13 ثانية يظهر به اللاعب صاحب الـ35 من ظهره مسترجعًا مرحلته بناشئين النادي، مُذيلة إياه بجملة "قول للزمان أرجع يا زمان".

علي معلول كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي إذ شارك بقميص القلعة الحمراء بـ292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 هدفًا.

الظهير الأيسر التونسي الدولي كان قد تدرج بناشئين فريق الصفاقسي حتى تم تصعيده للفريق الأول بموسم 2008/09 قبل أن يرحل في موسم 2016/17 لصفوف الأهلي.

وشارك اللاعب الدول يبقميص الصفاقسي بـ190 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 43 لزملائه.

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