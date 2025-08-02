مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بايرن ميونيخ

- -
16:30

ليون

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:00

ليل

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول بفيديو "13 ثانية"

11:46 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    علي معلول (2)
  • عرض 6 صورة
    علي معلول (3)
  • عرض 6 صورة
    علي معلول (4)
  • عرض 6 صورة
    علي معلول (5)
  • عرض 6 صورة
    علاء غرام وعلي معلول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مهدت الحسابات الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي عبر منصات التواصل الاجتماعي لصفقة التعاقد مع الظهير الأيسر علي معلول عبر مقطع فيديو نشرته صباح اليوم السبت عبر حساباتها الرسمية مدته 13 ثانية يظهر به اللاعب صاحب الـ35 من ظهره مسترجعًا مرحلته بناشئين النادي، مُذيلة إياه بجملة "قول للزمان أرجع يا زمان".

علي معلول كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي إذ شارك بقميص القلعة الحمراء بـ292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 هدفًا.

الظهير الأيسر التونسي الدولي كان قد تدرج بناشئين فريق الصفاقسي حتى تم تصعيده للفريق الأول بموسم 2008/09 قبل أن يرحل في موسم 2016/17 لصفوف الأهلي.

وشارك اللاعب الدول يبقميص الصفاقسي بـ190 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 43 لزملائه.

اقرأ أيضًا:
"رفقة فيرتز وفان دايك".. 18 صورة لظهور محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول الأهلي انضمام علي معلول للصفاقسي الصفاقسي التونسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبرز الراحلين عن الدوري الإنجليزي بالانتقالات الصيفية لموسم 2025/26

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان