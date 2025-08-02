"حتى وهو سكران".. مبابي يثير الجدل بدفاعه عن حكيمي

كتبت-هند عواد:

أثار الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، جدلا واسعا بعد دفاعه عن زميله السابق المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وطالبت النيابة العامة، إحالة أشرف حكيمي إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023، وهو ما نفاه اللاعب، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وذكر موقع "africasoccer"، أن مبابي دافع عن صديقه في التحقيقات، قائلا: "كنا في نزهة عشاء انتهت باضطراب غير متوقع. في ذلك المساء، ذهبنا إلى مطعم. انهار أشرف تمامًا، وبكى. لم يكن على ما يرام، وتحدث عن علاقة مع امرأة لم يشعر بأي مقاومة منها، لكنه أخبرني بأنهما لم يمارسا الجنس دون أن يخبرني بالسبب".

وأضاف مبابي: "الحدود والسلوك خارج الملعب، موضوع نناقشه بانتظام ونحرص عليه بشدة، حكيمي حتى وهو ثمل "سكران"، لم أره يتصرف بشكل غير لائق".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. ضحية حفل محمد رمضان بقميص الأهلي وخطوبة لاعب الأهلي وزوجة محمد عواد

بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم سون مع توتنهام خلال 10 سنوات؟