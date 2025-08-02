بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم سون مع توتنهام خلال 10 سنوات؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين رحيله عن صفوف نادي توتنهام الإنجليزي بعد 10 سنوات قضاها بقميصه.

سون صاحب الـ 33 عاماً كان قد انضم لصفوف توتنهام خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/15 قادمًا من باير ليفركوزن.

سون حظى بمسيرة مميزة مع الفريق اللندني رغم عدم حصوله سوى على بطولة واحدة الدوري الأوروبي موسم 24/25.

وبقميص توتنهام حصد سون على جائزة لاعب العام 4 مرات أعوان: 2017، 2019، 2020 و2021، كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021/22 بجانب جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2018/19 و2019/20.

اللاعب الكوري الجنوبي الدولي شارك بقميص توتنهام بـ 454 مباراة سجل خلالها 173 هدف وصنع 101 هدف.

سون كان أعلن الرحيل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل وديتهم أمام نيوكاسل بقوله:" بكل احترام قررت الرحيل عن توتنهام هذا الصيف والنادي يساعدني في قراري، هو القرار الأصعب الذي اتخذته ولكنني في حاجة لبيئة جديدة وقليل من التغيير بعد العشر سنوات".

ويلتقي فريق توتنهام عند الثانية ظهر يوم غد الأحد نظيره نيوكاسل وديًا ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وأشار النجم الكوري إلى أنه فخور بما حققه مع توتنهام، مضيفًا:" أشعر أنني حققت كل ما في وسعي هنا، أنا ممتن لأن الفريق تقبل قراري لقد جئت إلى شمال لندن طفلًا وفي الثالثة والعشرين من عمر، في سن مبكرة جدًا، أترك هذا النادي رجلًا ناضجًا.. فخورًا جدًا".

وأوضح صاحب الـ 33 عاماً أنه تحدث مع بعض اللاعبين بالفريق عن قراره وشعروا بخيبة الأمل ولكن بكل احترام: "كان من الصعب أن أخبر كل زملائي بالأمر؛ فأنا أقضي معهم وقتًا أطول تقريبًا من عائلتي، سيشعر الناس بخيبة أمل، ولكن بسعادة، هذا ما شعرت به، لكنني لا أعرف حقيقة شعوري".

وأتم لاعب الوسط المهاجم الكوري الجنوبي: "مر وقت طويل اتخاذي قرار مغادرة النادي، كانت الأيام الأخيرة صعبة، كان من الصعب الحفاظ على تفاؤلي في الخارج، لكنني بذلت قصارى جهدي لعدم الإضرار بالنادي أو زملائي، ورغم أنني اتخذت القرار، إلا أنني أرغب في صنع ذكريات طيبة مع الجماهير خلال اليومين القليلة المقبلة".

اللاعب الكوري الجنوبي الدولي شارك بقميص توتنهام بـ 454 مباراة سجل خلالها 173 هدف وصنع 101 هدف.

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