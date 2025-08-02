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عقبة واحدة أمام النصر السعودي لضم برونو فيرنانديز

09:57 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    برونو فيرنانديز
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    برونو فيرنانديز
  • عرض 11 صورة
    عائلة برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد (1)
  • عرض 11 صورة
    برونو فيرنانديز مع زوجته وابنته
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    برونو فيرنانديز وجارناتشو
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    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 11 صورة
    برونو فيرنانديز (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 11 صورة
    برونو فيرنانديز
  • عرض 11 صورة
    البرتغالي برونو فيرنانديز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن عقبة وحيدة أمام مسؤولي نادي النصر السعودي لحسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية عبر تقرير لها مساء أمس الجمعة أن مسؤولي النصر يغرون برونو بفرصة اللعب بجوار قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن هناك عقبة ستواجه مسؤولي النصر وهي إقناع برونو نفسه بالعرض؛ إذ يستطيع النادي السعودي دفع القيمة المالية التي يريدها مانشستر يونايتد واللاعب.

لاعب الوسط المهاجم شارك بقميص مانشستر يونايتد الموسم الماضي بـ 57 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع مثلهم خلال 4932 دقيقة لعب.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد بالانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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