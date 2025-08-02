موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة
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القاهرة - مصراوي
يلاقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس يوم الأحد الموافق 10 أغسطس، ضمن منافسات نهائي كأس الخيرية 2025/2026.
ويشارك ليفربول في المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، فيما يخوض كريستال بالاس اللقاء بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن.
ويذكر أن ليفربول توج بلقب كأس الدرع الخيرية 16 مرة في تاريخه، كان آخرها في موسم 2022/2023، بينما لم يسبق لكريستال بالاس التتويج بهذه البطولة حتى الآن.
القنوات الناقلة لمباراة كأس الدرع الخيرية:
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المباراة، ومن المقرر أن تذاع على قناة beIN Sports HD1.
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