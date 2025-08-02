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"بطلب من المدرب".. النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

05:57 ص السبت 02 أغسطس 2025
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    برونز فرنانديز
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    برونو فيرنانديز مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس 2025
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    برونو فيرنانديز
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    برونو فيرنانديز وزوجته (3)
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    برونو فيرنانديز مع زوجته وابنته
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    البرتغالي برونو فيرنانديز
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    النصر يعلن التعاقد مع جواو فيليكس (3)
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    النصر يعلن التعاقد مع جواو فيليكس
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    النصر يعلن التعاقد مع جواو فيليكس (1)
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    النصر يعلن التعاقد مع جواو فيليكس (2)
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كتب - يوسف محمد:

يستهدف فريق النصر السعودي التعاقد مع نجم وسط مان يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن المدير الفني البرتغالي للنصر خورخي جيسوس يرغب في التعاقد مع برونو فرنانديز، لذلك يستعد النادي لتقديم عرض لضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة، أن النصري السعودي، يحاول استغلال العلاقة الجيدة بين المدرب واللاعب، خاصة وأن خيسوس سبق له تدريب فرنانديز، خلال تواجده مع سبورتنج لشبونة وهو الذي منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول بسبورتنج لشبونة موسم 2017-2018.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تكون الساعات القليلة الماضية، قد شهدت تواصل بين نادي النصر واللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق السعودي.

والجدير بالذكر أن نادي النصر، كان قد أعلن في وقت سابق التعاقد بشكل رسمي، مع اللاعب البرتغالي جواو فيلكس قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.

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