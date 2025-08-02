مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:00

اشبيلية

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:00

ليل

مباريات ودية -أندية

بايرن ميونيخ

- -
16:30

ليون

جميع المباريات

إعلان

"بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق

05:21 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تتويج سون هيونج مين بأول ألقابه مع توتنهام
  • عرض 15 صورة
    سون هيونج مين 3
  • عرض 15 صورة
    هيونج مين سون
  • عرض 15 صورة
    هيونج مين سون
  • عرض 15 صورة
    بكاء سون هيونج مين
  • عرض 15 صورة
    سون هيونج مين 1
  • عرض 15 صورة
    سون (1)
  • عرض 15 صورة
    هيونج مين سون لاعب توتنهام_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    سون ضد كايل ووكر
  • عرض 15 صورة
    سون بقميص توتنهام لموسم 2025
  • عرض 15 صورة
    سون وكايل ووكر في توتنهام
  • عرض 15 صورة
    سون وكايل ووكر في توتنهام
  • عرض 15 صورة
    سون (1)
  • عرض 15 صورة
    سون هيونج مين وكيفن دي بروين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الرحيل بشكل رسمي، عن فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سون في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريق أمام نيوكاسل غدا: "اتخذت قراري بالرحيل عن توتنهام، النادي يساعدني بكل احترام في هذا القرار، وهذا هو القرار الأصعب في مسيرتي".

وأضاف: "اتخذت قرار الرحيل عن النادي، بعدما تمكنت من تقديم كل ما بوسعي للفريق، خلال فترة تواجدي بداخله، لذلك احتاج إلى خوض تحدي جديد، خلال فترة تواجدي بداخله".

واختتم سون تصريحاته: "جئت إلى لندن وأنا طفل لا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ‏والآن أغادر هذا النادي كرجل، شكرا لكل وأشكر كل جماهير توتنهام، الذين قدموا دعما كبيرا لي خلال مسيرتي".

ورحل سون عن فريق توتنهام، بعد رحلة استمرت لمدة 10 سنوات، حيث انضم إلى الفريق الإنجليزي، في أغسطس من عام 2015 قادما من فريق باير ليفركوزن الألماني، مقابل 30 مليون يورو.

وشارك صاحب ال 32 عاما رفقة فريق توتنهام الإنجليزي، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في 454 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 173 هدفا وتقديم 101 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:
كشف سبب تراجع نيوم السعودي عن ضم إمام عاشور

4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيونج مين سون توتنهام رحيل سون عن توتنهام سون هيونج مين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان