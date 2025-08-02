كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الرحيل بشكل رسمي، عن فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سون في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريق أمام نيوكاسل غدا: "اتخذت قراري بالرحيل عن توتنهام، النادي يساعدني بكل احترام في هذا القرار، وهذا هو القرار الأصعب في مسيرتي".

وأضاف: "اتخذت قرار الرحيل عن النادي، بعدما تمكنت من تقديم كل ما بوسعي للفريق، خلال فترة تواجدي بداخله، لذلك احتاج إلى خوض تحدي جديد، خلال فترة تواجدي بداخله".

واختتم سون تصريحاته: "جئت إلى لندن وأنا طفل لا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ‏والآن أغادر هذا النادي كرجل، شكرا لكل وأشكر كل جماهير توتنهام، الذين قدموا دعما كبيرا لي خلال مسيرتي".

ورحل سون عن فريق توتنهام، بعد رحلة استمرت لمدة 10 سنوات، حيث انضم إلى الفريق الإنجليزي، في أغسطس من عام 2015 قادما من فريق باير ليفركوزن الألماني، مقابل 30 مليون يورو.

وشارك صاحب ال 32 عاما رفقة فريق توتنهام الإنجليزي، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في 454 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 173 هدفا وتقديم 101 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

كشف سبب تراجع نيوم السعودي عن ضم إمام عاشور



4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر



