الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول

كتب - يوسف محمد:

كشف السكرتير العام لفريق الصفاقسي التونسي ساي بوصرصار، تفاصيل عودة النجم التونسي علي معلول إلى صفوف الفريق، عقب نهاية مشواره مع النادي الأهلي.

وقال بوصرصار في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع علي معلول، في حفل مساء يوم الإثنين الماضي، اللاعب شارك في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي في الأيام الماضية".

وأضاف: "معلول يمتلك شعبية كبيرة في مصر، نظرا للمستويات الكبيرة التي ظهر بها مع الأهلي خلال السنوات الماضية، لكنه حينما انتقل إليه لم يكن ذاهبا لإثبات نفسه ولكنه كان في القمة، هدافا للدوري التونسي آنذاك".

وتابع: "عودة علي معلول للصفاقسي، أسعدت كل جماهير الفريق لكونه يتمتع بقيمة فنية كبيرة، بالإضافة إلى قدرته على منح اللاعبين الشباب بالفريق للكثير من الخبرات".

واختتم بوصرصار تصريحاته: "عقد معلول مع الفريق لمدة 3 سنوات بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما يعني استمراره معنا حتى 2028 وهو عام احتفال النادي بالمئوية".

ويذكر أن علي معلول كان قد رحل عن النادي الأهلي، بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، لينتقل إلى الصفاقسي التونسي والذي بدأ معه مشواره في كرة القدم.

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