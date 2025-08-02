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"رفقة فيرتز وفان دايك".. 18 صورة لظهور محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

02:02 ص السبت 02 أغسطس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميص الفريق للموسم الجديد، الذي سيخوض به الريدز مبارياته خلال مع بداية الموسم المقبل 2025-2026.

وظهر نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في أكثر من صورة رفقة عدد من لاعبي الفريق، بالقميص الأساسي والاحتياطي للريدز رفقة عدد من لاعبي الفريق.

وجاء قميص ليفربول الأساسي باللون الأحمر الأساسي، مع تواجد الخطوط الثلاثة البيضاء على الأكمام، بينما جاء القميص البديل باللون الأبيض المطعم بالأحمر والأسود.

وكان نادي ليفربول أعلن في وقت سابق، نهاية تعاقده مع شركة نايكي، حيث كان آخر لقاء يرتدي فيها الريدز قميص من صناعة نايكي هى مباراة يوكوهاما الياباني الودية، يوم الأربعاء الماضي.

وتواجد عدد كبير من نجوم ليفربول رفقة محمد صلاح في إعلان قميص الريدز الجديد، من بينهم الواقد الجديد للفريق فلوريان فيرتز وكذلك قائد الفريق فان دايك.

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