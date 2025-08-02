القاهرة – مصراوي

كشف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، بن جاكوبس أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء الجمعة، أن نونيز يعد من أبرز أهداف الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي السياق ذاته، أوضح الصحفي حمد الصويلحي، بصحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال قدّم عرضا رسميا لإدارة ليفربول لضم المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.

وأضاف الصويلحي أن نونيز يعتبر أحد الخيارات الأساسية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الجديد للهلال.

وكان نونيز قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2022، قادما من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد حتى صيف 2028؛ حيث شكل ثنائية مع النجم المصري بالفريق محمد صلاح.

ويطمح ليفربول في الحصول على مبلغ لا يقل عن 70 مليون يورو مقابل بيع نونيز، بعدما كانت صفقة التعاقد معه قد كلّفت النادي الإنجليزي نحو 85 مليون يورو.