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جميعهم لعبوا للأهلي.. 3 نجوم مصرية في الأراضي السعودية مع الاتفاق قبل كوكا

06:00 ص السبت 02 أغسطس 2025
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  • عرض 13 صورة
    أحمد كوكا
  • عرض 13 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 13 صورة
    سمير كمونة (2)
  • عرض 13 صورة
    سمير كمونة لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    سمير كمونة (1)
  • عرض 13 صورة
    أحمد الشيخ
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد، لاعب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد، لاعب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد
  • عرض 13 صورة
    حسين السيد يحتفل بهدفه
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انضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا إلى الدوري السعودي من بوابة الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كوكا ليس اللاعب المصري الأول الذي يدخل الدوري السعودية من بوابة نادي الاتفاق، حيث سبقه 3 لاعبين آخرين وجميعهم لعبوا للنادي الأهلي.

سمير كمونة

سمير كمونة كان المصري الأول الذي يلعب لنادي الاتفاق، عندما انضم إليهم قادما من فريق بورصة سبور التركي في موسم 2001/2002.

وشارك المدافع في 4 مباريات فقط مع الفريق السعودي "360 دقيقة"، سجل خلالهم هدف.

أحمد الشيخ

وفي 3 يناير 2017، انتقل أحمد الشيخ إلى الاتفاق قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخلال 10 مباريات "652 دقيقة" سجل الجناح صاحب الـ 32 عاما، هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

حسين السيد

وبعد انضمام مواطنه للاتفاق بعام، انضم الظهير الأيسر حسين السيد أيضًا للفريق السعودي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وكان حسين السيد، المصري الأكثر مشاركة مع الاتفاق بـ 35 مباراة "3113"، ساهم خلالهم في 7 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة).

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