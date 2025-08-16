مباريات الأمس
وجهة محتملة مفاجئة لمصطفى محمد قبل غلق باب القيد للدوري الفرنسي

02:00 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجهة محتملة مفاجئة للمهاجم المصري بصفوف نادي نانت الفرنسي مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فترة الانتقالات الصيفية للدوري الفرنسي قد انطلقت يوم 1 يوليو الماضي على أن تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ونقل موقع onefootball عن تقارير محلية فرنسية رغبة نادي باريس ـ الصاعد حديثًا للدوري الفرنسي ـ في التعاقد مع مصطفى محمد.

هذا يأتي في وقت كانت تقارير قد أشارت إلى أن اللاعب رفضّ عرض نيوم السعودي رغم العرض المالي المغري بجانب رفض عرضًا من قبل النادي الأهلي.

مصطفى محمد كان قد انضم لصفوف نانت خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة قبل أن يشتري النادي الفرنسي عقده بصورة نهائية عقب انتهاء فترة الإعارة.

المهاجم صاحب الـ 27 عاماً شارك بقميص نانت في 112 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

ويعود نادي باريس لمنافسات الدوري الفرنسي الممتاز بعد غياب دام 47 عامًا عن آخر ظهور للنادي بالمسابقة.

