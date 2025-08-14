يلاقي منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما نظيره منتخب إسبانيا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وكان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على "كوريا، اليابان والبحرين"، بالإضافة إلى التعادل مع كلا من التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي من البطولة.

أحداث مباراة منتخب مصر وإسبانيا لكرة اليد تحت 19 عاما:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: 1-1

الدقيقة 6: 2-2

الدقيقة 8: 3-3

الدقيقة 9: تقديم إسبانيا 4-3

الدقيقة 11: تقدم إسبانيا 5-3

الدقيقة 12: تقدم إسبانيا 6-3

الدقيقة 13: تقدم إسبانيا 7-5

الدقيقة 14: 7-6 لصالح إسبانيا

الدقيقة 15: 7-7.

الدقيقة 16: تقدم منتخب مصر 8-7

الدقيقة 17: تقدم منتخب مصر 9-7

الدقيقة 19: منتخب مصر يتقدم 10-8

الدقيقة 20: تقدم منتخب مصر للشباب 11-8

الدقيقة 21: منتخب إسبانيا يقلص الفارق إلى هدف واحد 11-10 لمنتخب مصر

الدقيقة 22: تقدم منتخب مصر 12-10

الدقيقة 24: 13-11 لصالح منتخب مصر

الدقيقة 26: تقديم منتخب مصر 13-12

الدقيقة 28: منتخب مصر يتقدم على إسبانيا 14-12

الدقيقة 29: تقدم مصر 15-13

الدقيقة 30: نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 15-13

الدقيقة 31: بداية الشوط الثاني.