كتب - يوسف محمد:

في تصرف يكشف مدى الحب الذي كان يحظى به النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بين كل زملائه في كرة القدم، قرر جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق وبرايتون الحالي، تغيير رقم قميصه مع الفريق خلال الموسم الجديد لتكريم الراحل ديوجو جوتا.

وأعلن جيمس ميلنر، أنه سيرتدي القميص رقم 20 مع برايتون في الموسم المقبل 2025-2026، بدلا من القميص رقم 6، تكريما لزميله الراحل ديوجو جوتا والذي كان يرتدي القميص رقم 20 في ليفربول.

وقال ميلنر في تصريحات عبر موقع: "This is Anfield": "بمجرد معرفة أن زميلي في برايتون كارلوس باليبا يرغب في تغيير رقمه، أن القميص رقم 20 سيكون متاحا، قررت على الفور ارتدائه تكريما لديوجو جوتا".

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

والجدير بالذكر أن ليفربول، كان قد أعلن في وقت سابق تعليق القميص رقم 20 من الفريق، تكريما لمسيرة الراحل جوتا مع النادي.

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