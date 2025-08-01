مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

كوجالي سبور

2 0
17:30

الوداد البيضاوي

مباريات ودية -أندية

الزمالك

1 3
18:00

بروكسي

مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

1 3
17:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

شارة القيادة في ليفربول تثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟ (خاص)

10:50 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس__5
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثارت شارة قيادة فريق ليفربول، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية وبشكل خاص بين الجماهير المصرية، الذين يرغبون في معرفة من سيكون الكابتن الثاني للريدز خلف فيرجيل فان دايك.

ويعد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، هو كابتن فريق ليفربول الأول، فيما لم يتم الإعلان عن من يخلفه في حمل شارة قيادة الفريق، في حال غيابه عن الريدز في أي مباراة.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، موقف النجم المصري من شارة قيادة ليفربول، قائلا: "حتى الأن لم يتم الكشف عن القائد الثاني لليفربول، لم يتم التحدث مع صلاح في هذا الأمر".

وأضاف: "من المفترض أن يكون صلاح هو الكابتن الثاني للريدز، لكن حتى الآن لم يتم التحدث معه في شئ بخصوص هذا الأمر".

وكانت الأزمة الخاصة بشارة قيادة ليفربول، أثيرت بشكل واسع النطاق في الأيام الماضية، بعدما ارتداها الياباني وتار أندو خلال مباراة فريقه الودية أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، حينما دخل بديلا لفان دايك، ليحمل الشارة على الرغم من تواجد صلاح في أرض الملعب.

ويذكر أن أرني سلوت تحدث في وقت سابق عقب مباراة فريقه الودية أمام يوكوهاما، أن واتارا إندو كان يستحق الحصول على شارة قيادة الريدز في المباراة أكثر من أي شخص آخر.

أقرأ أيضًا:
كشف سبب تراجع نيوم السعودي عن ضم إمام عاشور

4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح نادي ليفربول شارة قيادة ليفربول الإنجليزي أزمة في ليفربول بسبب شارة القيادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان