شارة القيادة في ليفربول تثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟ (خاص)

أثارت شارة قيادة فريق ليفربول، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية وبشكل خاص بين الجماهير المصرية، الذين يرغبون في معرفة من سيكون الكابتن الثاني للريدز خلف فيرجيل فان دايك.

ويعد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، هو كابتن فريق ليفربول الأول، فيما لم يتم الإعلان عن من يخلفه في حمل شارة قيادة الفريق، في حال غيابه عن الريدز في أي مباراة.

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، موقف النجم المصري من شارة قيادة ليفربول، قائلا: "حتى الأن لم يتم الكشف عن القائد الثاني لليفربول، لم يتم التحدث مع صلاح في هذا الأمر".

وأضاف: "من المفترض أن يكون صلاح هو الكابتن الثاني للريدز، لكن حتى الآن لم يتم التحدث معه في شئ بخصوص هذا الأمر".

وكانت الأزمة الخاصة بشارة قيادة ليفربول، أثيرت بشكل واسع النطاق في الأيام الماضية، بعدما ارتداها الياباني وتار أندو خلال مباراة فريقه الودية أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، حينما دخل بديلا لفان دايك، ليحمل الشارة على الرغم من تواجد صلاح في أرض الملعب.

ويذكر أن أرني سلوت تحدث في وقت سابق عقب مباراة فريقه الودية أمام يوكوهاما، أن واتارا إندو كان يستحق الحصول على شارة قيادة الريدز في المباراة أكثر من أي شخص آخر.

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