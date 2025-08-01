مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

1 3
18:00

بروكسي

مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

1 3
17:00

كريستال بالاس

مباريات ودية -أندية

كوجالي سبور

2 0
17:30

الوداد البيضاوي

جميع المباريات

إعلان

هدف الأهلي السابق.. أسد الحملاوي يسجل رقما تاريخيا للاعبين الفلسطينيين في البطولات الأوروبية

09:48 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    اللاعب أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    الفلسطيني أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    المهام الفلسطيني أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    اللاعب أسد الحملاوي (1)
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 12 صورة
    أسد الحملاوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

سجل النجم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق كرايوفا الروماني، رقما تاريخيا للاعبين الفلسطينيين في الملاعب الأوروبية، بعد تسجيل ثلاثة أهداف رفقة فريقه في مرمى سراييفو البوسني، في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح الحملاوي، بتسجيله ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى الفريق البوسني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة "دوري المؤتمر الأوروبي، في أن يصبح أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في البطولات الأوروبية.

وكان أسد الحملاوي انتقل إلى فريق كرايوفا الروماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من سيليزيا فورتسلاف البولندي مقابل مليون يورو.

ويذكر أن الحملاوي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، قبل الانتقال إلى الدوري الروماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، لتعويض رحيل مواطنه وسام أبو علي الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي.

وشارك الحملاوي حتى الآن، رفقة فريق كرايوفا الروماني في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

يذكر أن فريق كرايوفا الروماني، نجح في الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على حساب سراييفو البوسني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في مجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:
كشف سبب تراجع نيوم السعودي عن ضم إمام عاشور

4 نجوم من الأهلي يشاركون في إعلان جديد لـ “ريد بول” على شاطئ البحر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسد الحملاوي دوري المؤتمر الأوروبي كرايوفا الروماني بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان