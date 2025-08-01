كتب - يوسف محمد:

سجل النجم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق كرايوفا الروماني، رقما تاريخيا للاعبين الفلسطينيين في الملاعب الأوروبية، بعد تسجيل ثلاثة أهداف رفقة فريقه في مرمى سراييفو البوسني، في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح الحملاوي، بتسجيله ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى الفريق البوسني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة "دوري المؤتمر الأوروبي، في أن يصبح أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في البطولات الأوروبية.

وكان أسد الحملاوي انتقل إلى فريق كرايوفا الروماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من سيليزيا فورتسلاف البولندي مقابل مليون يورو.

ويذكر أن الحملاوي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي، قبل الانتقال إلى الدوري الروماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، لتعويض رحيل مواطنه وسام أبو علي الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي.

وشارك الحملاوي حتى الآن، رفقة فريق كرايوفا الروماني في 4 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

يذكر أن فريق كرايوفا الروماني، نجح في الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على حساب سراييفو البوسني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في مجموع المباراتين.

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