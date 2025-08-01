الوداد المغربي يقترب من التعاقد مع لاعب الأهلي السابق

كتب - يوسف محمد:

اقترب الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، من الانضمام إلى فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق سوتشي الروسي.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن فريق الوداد المغربي قدم عرضًا للتعاقد مع لاعب سوتشي يحيى عطية الله وهو الأمر الذي رحبّ به الفريق الروسي؛ خاصة وأنه يعد أفضل العروض المقدمة للنادي.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن العودة إلى فريق الوداد المغربي هو حلم يراود عطية الله، منذ انتهاء تجربته مع النادي الأهلي.

وتسير المفاوضات بين فريق الوداد المغربي وسوتشي الروسي، بحسب التقرير ذاته، بشكل جيد إذ يقترب اللاعب من توقيع العقود وحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان عطية الله قضى الموسم الماضي معارًا إلى النادي الأهلي من فريق سوتشي قبل أن يرحل عن في يونيو الماضي عقب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء فترة إعارته.

ويذكر أن الظهير الأيسر المغربي سبق له المشاركة مع فريق الوداد المغربي، خلال الفترة من 2020 حتى عام 2024، قبل الانتقال إلى سوتشي الروسي.

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