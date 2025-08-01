قرار مفاجيء من إدارة ليفربول في صفقة إيزاك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كف تقرير عن تطور مفاجيء من إدارة نادي ليفربول بعد رفض نظيرتها في نيوكاسل العرض الرسمي الأول لضم المهاجم السويدي إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر تقرير لها اليوم الجمعة أن مسؤولي ليفربول يستعدون للتراجع عن فكرة التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما رفض نادي نيوكاسل عرضًا بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني ويتمسك بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل هدافه.

ولا يعتقد مسؤولو ليفربول، بحسب التقرير ذاته، أن التعاقد مع إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سيكون ممكنًا بعد رفض نيوكاسل عرضه الرسمي الأول.

إيزاك صاحب الـ 25 عامًا لم يتواجد بالجولة الآسيوية لفريق نيوكاسل خلال الفترة الجارية بداعِ "إصابة طفيفة في الفخذ" ـ حسبما أعلن النادي ـ فيما يتدرب اللاعب السويدي الدولي خلال الفترة الجارية بمقر ناديه السابق ريال سوسيداد ما زاد الغموض حول مستقبله.

إيزاك كان قد انضم لصفوف نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022/23 قادمًا من ريال سوسيداد.

وشارك اللاعب بقميص نيوكاسل خلال الموسم الماضي بـ 42 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 خلال 3324 دقيقة لعب.

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