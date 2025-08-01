نيوكاسل يونايتد يصدم ليفربول من جديد.. ماذا حدث؟

كتب - محمد القرش:

رفض نادي نيوكاسل يونايتد العرض الرسمي الذي تقدم به ليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، لضم ألكسندر إيزاك المهاجم السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك")

ويريد إيزاك مغادرة نيوكاسل هذا الصيف، حيث يتدرب مع ناديه السابق ريال سوسيداد، في حين يتواجد فريق إيدي هاو في كوريا الجنوبية كجزء من جولته التحضيرية للموسم الجديد 2025/26 في آسيا.

وكان ليفربول قد تقدم في وقت سابق باتصال غير رسمي لنيوكاسل يونايتد، وأعرب عن اهتمامه بإبرام صفقة تقدر بـ 120 مليون جنيه إسترليني، لكن تم رفض العرض أيضًا.

ويستمر عقد الدولي السويدي الحالي مع نيوكاسل حتى يونيو 2028، حيث انتقل للدوري الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (69.4 مليون يورو؛ 79.3 مليون دولار) في عام 2022.