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بند غريب في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي

01:45 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

يبدو أن احتمالية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي فشلت، بسبب اتفاق اللاعب مع ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، لتجديد تعاقده حتى عام 2028، إلا أن عقده يضم بندا غريبا.

وكشف الصحفي الإسباني تشافي كامبوس، تفاصيل عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي الأمريكي، إذ يحق لميسي اتخاذ القرار الخاص باستمرار أو رحيله، في نهاية كل موسم.

وقال كامبوس في لقاء مع موقع " totcosta": "تم إدراج هذا البند ليمنح ميسي مرونة اتخاذ قرار الاعتزال بعد بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسي، إذ يسمح له فسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد عام 2027 فقط".

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