بكى متأثرا.. موقف إنساني من رونالدو تجاه طباخ النصر

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إنساني للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، تجاه "طباخ" الفريق، خلال وجودهم في النمسا.

احتفل كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاده طباخ النصر، خلال وجود الفريق في معسكره الإعدادي بالنمسا، وظهر البرتغالي وهو يحمل كعكة عيد الميلاد، ومن جانبه، لم يتمالك الطبخ دموعه وعانق اللاعب.

🚨🚨🚨🚨مقطع جميل جدًا !💛



الأسطورة كريستيانو رونالدو يحتفل بميلاد طباخ النادي pic.twitter.com/a1Ldee52mW — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 1, 2025

ويقام معسكر النصر السعودي، في النمسا، وبالتحديد في مقر منتخب البرتغال، إذ قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي: "يتدرب النصر في مقر منتخب البرتغال من 31 يوليو إلى 4 أغسطس، آثرت العلاقة الرائعة بين بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وجورجي جيسوس وكريستيانو رونالدو على اختيار النصر مقراً لاستكمال التدريبات".

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