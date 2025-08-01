بمبلغ ضخم.. ناد سعودي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد

كتبت-هند عواد:

فتح نادي نيوم السعودي المحادثات مع نظيره ليون الفرنسي، للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " foot-africa"، أن نادي نيوم يريد ضم مصطفى محمد مقابل 10 ملايين دولار (ما يقارب النصف مليار جنيه مصري).

وأضاف الموقع: "برز الدولي المصري مصطفى محمد كهدف انتقالي رئيسي لنادي نيوم السعودي حيث يتطلع النادي إلى تعزيز هجومه قبل الموسم الجديد".

وأفاد التقرير أن مصطفى محمد منفتح على الانتقال إلى السعودية، ومن المتوقع بدء مفاوضات مباشرة بين نيوم ونانت قريبًا.

جدير بالذكر أن نيوم تعاقد مع المدافع ناثان زيزي من نانت الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 20% من نسبة البيع للنادي الفرنسي مستقبلا.

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