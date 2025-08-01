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9 تغييرات.. ليفربول يعلن أرقام لاعبيه للموسم الجديد

11:41 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    قميص أرمين بيتشي 41
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    قميص جيورجي مامارداشفيلي 25
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    قميص فريدي وودمان 28
  • عرض 10 صورة
    قميص فلوريان ويرتز 7
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    قميص كونور برادلي 12
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    قميص ميلوس كيركيز 6
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    قميص هوجو إيكيتيكي 22
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    قميص جيريمي فريمبونج 30
  • عرض 10 صورة
    قميص تري نيوني42
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، أرقام قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الجديدة، من بينها 7 لاعبين جدد انضموا إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

واختار الثنائي كونور برادلي وتري نيوني، تغيير أرقام قمصانهما لتصبح 12 بدلا من 84 و42 بدلا من 98، على التوالي، وحصل الوافد الجديد فلوريان فيرتز على القميص رقم 7، الذي أصبح شاغراً بعد رحيل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.

ويرتدي ميلوش كيركيز القميص رقم 6، واختار جيريمي فريمبونج الرقم 30، وهو الرقم الذي كان يرتديه في ناديه السابق باير ليفركوزن، وسيرتدي هوجو إيكيتيكي القميص رقم 22.

وفي حراسة المرمى، يرتدي جيورجي مامارداشفيلي هو رقم 25، وفريدي وودمان رقم 28، وأرمين بيتشي رقم 41.

وجاءت أرقام قمصان اللاعبون الجدد كالآتي:

ميلوس كيركيز: 6

فلوريان ويرتز: 7

كونور برادلي: 12

هوجو إيكيتيكي: 22

جيورجي مامارداشفيلي: 25

فريدي وودمان: 28

جيريمي فريمبونج: 30

أرمين بيتشي: 41

تري نيوني:42

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نادي ليفربول كونور برادلي تري نيوني
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