بحضور الأساطير.. صلاح يقود الحملة الدعائية لقميص ليفربول

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول عن طاقمه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد 2025/26، حيث ظل اللون الأحمر أساسيا.

وقاد محمد صلاح الإعلانات الترويجية للقميص الجديد، حيث شارك فيرجيل فان ديك، وكورتيس جونز، وسيري هولاند، وماك أليستر في الحملة الدعائية.

وجاء مقطع الفيديو الترويجي للقميص مستوحى من فيلم "أليس في بلاد العجائب"، إلى جانب ظهور عظماء النادي مثل السير كيني دالجليش، وإيان راش، وجون بارنز، وروبي فاولر، وجيمي كاراجر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يرتدي فيها نادي ليفربول قميص من صُنع شركة "أديداس"، أولاً من عام 1985 إلى عام 1996 ومرة أخرى من عام 2006 إلى عام 2012.

ويتميز القميص الأساسي باللون الأحمر، مع ثلاثة خطوط بيضاء على طول الأكمام وياقة دائرية.