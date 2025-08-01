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بحضور الأساطير.. صلاح يقود الحملة الدعائية لقميص ليفربول

11:37 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    القميص الجديد لليفربول (1)
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    صلاح بالقميص الجديد لليفربول
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    فان دايك بالقميص الاحتياطي لليفربول
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    تسيميكاس بالقميص الاحتياطي لليفربول
  • عرض 11 صورة
    فيرتز بالقميص الجديد لليفربول
  • عرض 11 صورة
    ماك ألستر بالقميص الجديد لليفربول
  • عرض 11 صورة
    القميص الاحتياطي لليفربول
  • عرض 11 صورة
    قمصان ليفربول الجديدة
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    القميص الجديد لليفربول (2)
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    القميص الجديد لليفربول (3)
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول عن طاقمه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد 2025/26، حيث ظل اللون الأحمر أساسيا.

وقاد محمد صلاح الإعلانات الترويجية للقميص الجديد، حيث شارك فيرجيل فان ديك، وكورتيس جونز، وسيري هولاند، وماك أليستر في الحملة الدعائية.

وجاء مقطع الفيديو الترويجي للقميص مستوحى من فيلم "أليس في بلاد العجائب"، إلى جانب ظهور عظماء النادي مثل السير كيني دالجليش، وإيان راش، وجون بارنز، وروبي فاولر، وجيمي كاراجر.

وهذه هي المرة الثالثة التي يرتدي فيها نادي ليفربول قميص من صُنع شركة "أديداس"، أولاً من عام 1985 إلى عام 1996 ومرة أخرى من عام 2006 إلى عام 2012.

ويتميز القميص الأساسي باللون الأحمر، مع ثلاثة خطوط بيضاء على طول الأكمام وياقة دائرية.

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