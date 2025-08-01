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وفاة مدرب فلسطيني على يد قوات الاحتلال أثناء انتظار المساعدات

12:42 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

محرز أبو عودة

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مساء الخميس، عن ارتقاء شهيد جديد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية.

وقال الاتحاد الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" إن محرز أبو عودة مدرب فريق اتحاد بيت حانون الرياضي، ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال، أثناء انتظاره المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أن عدد الشهداء في قطاع الرياضة ارتفع خلال شهر يوليو الجاري إلى 41 شهيدًا.

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