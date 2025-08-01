بـ3 ملايين جنيه إسترليني.. 7 صور لساعات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

كتبت-هند عواد:

يمتلك أيقونة كرة القدم الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مجموعة من الساعات ذات الإصدار المحدود، تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك ساعة باربي الوردية الزاهية وساعة رولكس التي تبلغ قيمتها 505 آلاف جنيه إسترليني.

الإضافة الأحدث لمجموعة ميسي هي ساعة رولكس باربي ذات الإصدار المحدود، فهي مغطاة باللون الوردي عبر وجه الساعة وجزء من حزام الساعة المصنوع من الذهب الصلب.

وتم تصنعيها باستخدام ماسة من الياقوت الوردي وتتميز بذهب أصفر عيار 18 قيراطًا، ويتطابق لونها مع قميص ميسي الحالي الخاص بنادي إنتر ميامي.

تُعد ساعة رولكس باربي التي يملكها ميسي واحدة من بين عشر ساعات فقط تم تصنيعها بواسطة شركة صناعة الساعات الفاخرة، وتبلغ قيمتها عند إعادة بيعها أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني.

وليست "باربي" هي الساعة الثمينة الوحيدة التي يملكها ميسي، إذ يمتلك ست ساعات أخرى ظهر بها، إذ يملك الأرجنتيني ساعة Rainbow Rolex Daytona بإصدار محدود بقيمة 505 ألف جنيه إسترليني.

كما أنه يمتلك ساعة Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar المصنوعة من الذهب الأبيض، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 442 ألف جنيه إسترليني، وساعة Calendar بقيمة 265 ألف جنيه إسترليني.

وتضم مجموعة ميسي أيضًا ساعة رولكس دايتونا جيراف والتي تبلغ قيمتها 293 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ساعتي دايتونا أخريين تبلغ قيمتهما الإجمالية 232 ألف جنيه إسترليني.

وتكتمل مجموعته من ساعات رولكس، بساعة Submariner متوسطة الجودة، وتبلغ قيمتها 29 ألف جنيه إسترليني، ومن بين الساعات الأكثر أناقة في مجموعة ميسي هي ساعة هوبلو بات بانج توربيون السوداء غير اللامعة، والتي كلفته 114 ألف جنيه إسترليني.

وتعاون ميسي مع شركات صناعة الساعات في عام 2019 لإطلاق ساعة Epic X Chrono، والتي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني للساعة.

ويملك أيقونة كرة القدم أيضًا ساعة Audemars Piguet Royal Oak Jumbo، والتي تبلغ قيمتها 75 ألف جنيه إسترليني.

وتقدر القيمة الإجمالية للساعات التي ارتداها ميسي في الأماكن العامة على مر السنين بأكثر من 2.8 مليون جنيه إسترليني.