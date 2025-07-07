إستريلا البرتغالي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم شيكو بانزا - خاص

كشف أندريه كاسترو مدير الإعلام بنادي إستريلا البرتغالي كواليس مفاوضات الزمالك لضم شيكو بانزا لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الزمالك قدم عرضا لشراء اللاعب الأنجولي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الناديان يخوضان محادثات متقدمة، حيث يقترب شيكو بانزا من الانضمام للزمالك.

واختتم مدير الإعلام بنادي إستريلا أنه يتم صياغة العقود في الوقت الحالي، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال أيام قليلة.

وسجل الجناح صاحب الـ 26 عاما هدفا واحدا في الدوري البرتغالي 2024/25، خلال 13 مباراة "689 دقيقة" مع إستريلا.

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