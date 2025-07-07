كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

إستريلا البرتغالي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم شيكو بانزا - خاص

04:44 م الإثنين 07 يوليه 2025

الأنجولي شيكو بانزا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف أندريه كاسترو مدير الإعلام بنادي إستريلا البرتغالي كواليس مفاوضات الزمالك لضم شيكو بانزا لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الزمالك قدم عرضا لشراء اللاعب الأنجولي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الناديان يخوضان محادثات متقدمة، حيث يقترب شيكو بانزا من الانضمام للزمالك.

واختتم مدير الإعلام بنادي إستريلا أنه يتم صياغة العقود في الوقت الحالي، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال أيام قليلة.

وسجل الجناح صاحب الـ 26 عاما هدفا واحدا في الدوري البرتغالي 2024/25، خلال 13 مباراة "689 دقيقة" مع إستريلا.

اقرأ أيضًا:

"كانت بيننا منافسة قوية".. لويس دياز يعلق على وفاة ديوجو جوتا

الكشف الطبي والقياسات.. بيراميدز يعلن موعد بدء الاستعدادات للموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك صفقات الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد الهزيمة من باريس.. 3 أرقام سلبية يسجلها ريال مدريد في كأس العالم للأندية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة