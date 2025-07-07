كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

مثير للجدل.. الكشف عن حكم ريال مدريد وباريس سان جيرمان بمونديال الأندية

04:39 م الإثنين 07 يوليو 2025

ريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسميًا، تعيين الحكم البولندي الدولي سيمون مارشينياك لإدارة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد مارشينياك من أبرز حكام النخبة في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويأتي تكليفه بإدارة هذه المواجهة النارية بعد أيام قليلة فقط من قيادته لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 من البطولة ذاتها، والذي انتهى بفوز "الملكي" بهدف نظيف.

أرقام مارشينياك مع الفريقين

قاد الحكم البولندي 11 مباراة لريال مدريد في مختلف البطولات الأوروبية والدولية، حقق خلالها الفريق الإسباني 6 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم، كان آخرها الخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

أما مع باريس سان جيرمان، فقد سبق لمارشينياك إدارة 7 مباريات، انتهت بـ 4 انتصارات للفريق الباريسي، تعادل واحد، وخسارتين، وكان آخر ظهور له مع "بي إس جي" خلال مواجهة مانشستر سيتي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الفرنسيين بنتيجة 4-2.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد باريس سان جيرمان مونديال الأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إستريلا البرتغالي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم شيكو بانزا - خاص

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة