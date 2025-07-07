كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسميًا، تعيين الحكم البولندي الدولي سيمون مارشينياك لإدارة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد مارشينياك من أبرز حكام النخبة في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويأتي تكليفه بإدارة هذه المواجهة النارية بعد أيام قليلة فقط من قيادته لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 من البطولة ذاتها، والذي انتهى بفوز "الملكي" بهدف نظيف.

أرقام مارشينياك مع الفريقين

قاد الحكم البولندي 11 مباراة لريال مدريد في مختلف البطولات الأوروبية والدولية، حقق خلالها الفريق الإسباني 6 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم، كان آخرها الخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

أما مع باريس سان جيرمان، فقد سبق لمارشينياك إدارة 7 مباريات، انتهت بـ 4 انتصارات للفريق الباريسي، تعادل واحد، وخسارتين، وكان آخر ظهور له مع "بي إس جي" خلال مواجهة مانشستر سيتي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الفرنسيين بنتيجة 4-2.