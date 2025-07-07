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"كانت بيننا منافسة قوية".. لويس دياز يعلق على وفاة ديوجو جوتا

04:17 م الإثنين 07 يوليه 2025

لقطة من عام 2023 - جوتا يدعم لويس دياز

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كتب - محمد القرش:

علق لويس دياز لاعب ليفربول على وفاة زميله في الفريق،ديوجو جوتا إثر حادث سيارة في شمال إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وقال لويس دياز لقناة "WinSportsTV": "من الصعب للغاية تلقي أخبار مثل هذه، إنه أمر محزن للغاية".

وأضاف: "لا أحد مستعد لهذا، كان رفيقًا أساسيًا لي عند وصولي إلى ليفربول، إذ رحبت بي عائلته، ونشأت بيننا صداقة وطيدة، كانت بيننا منافسة قوية، وكان ذلك مهمًا".

وواصل: "لقد قام بلفتة طيبة تجاهي، ولن أنساها أبدًا، رحمه الله، كان صديقًا عزيزًا في قلبي، وسيظل ذكراه محفورة في ذاكرة فريقه".

وزاد: "أريد أن أرسل الكثير من الدعم إلى عائلته وزوجته وأطفاله، لأنهم يعانون كثيرًا بسبب هذا الحادث".

واختتم الكولومبي: "يؤلمني الأمر كثيرًا، كان الأمر لا يُصدق عندما استيقظت ورأيت الخبر، الحقيقة أنني انهمرت دموعي، كان ألمًا شديدًا جدًا".

وسبق لديوجو جوتا أن قدم الدعم للويس دياز في شهر أكتوبر من عام 2023، عندما احتفل بهدفه في مرمى نوتنجهام فورست برفع قميص الجناح الكولومبي.

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