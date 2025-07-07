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نادي سعودي يكثف المفاوضات مع ليونيل ميسي

11:29 ص الإثنين 07 يوليه 2025

ليونيل ميسي

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كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية أن هناك نادي سعودي يسعى للتعاقد مع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الإسبانية، فإن نادي الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع ليونيل ميسي بعد إنتهاء عقده مع إنتر ميامي في شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن أهلي جدة في مفاوضات مكثفة مع ميسي منذ أسابيع، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم الصحيفة أن هذا التفاوض جاء بعد فشل السعودية في التعاقد مع ميسي بعد إنتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في عام 2023.

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